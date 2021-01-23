Elazığlı depremzedeler devletin şefkat eliyle yaralarını sardı

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan depremde Elazığ ve Malatya'da 41 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla depremin en az kayıpla atlatılması ve vatandaşların can güvenliğinin sağlanması için ilgili bakanlıklar ve Valilik koordinesinde tüm paydaş kurumlar seferber oldu.

çişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremin yaşandığı ilk akşamdan itibaren Elazığ'a geçerek günlerce arama kurtarma ve yardım faaliyetlerini yürüttü.

Türkiye'nin birçok ilinden yüzlerce arama kurtarma ekibinin yönlendirildiği bölgede yoğun çalışma sonucu göçük altında kalan 45 kişi kurtarıldı.

Türkiye'nin dört bir yanında depremzedelere yardım etmek amacıyla kurumlar başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar seferber oldu. Elazığ ve Malatya'da yardım elini bir an olsun depremzedelerin üzerinden çekmeyen devlet, afetten etkilenen binlerce aileye bugüne kadar ilgili bakanlıklar nezdinde 450 milyon lirayı aşkın ayni ve nakdi yardım yaptı.

Verilen desteklerle hem merkezde hem kırsalda yaşayan depremzedelerin afetten dolayı mağdur olmalarına fırsat tanımayan devlet, yapılan yardımlarla şefkat elini tüm depremzedelere hissettirdi. Depremzedelere gıda, giyim, kira, konteyner, eşya, küçükbaş ve büyükbaş hayvan, hayvanlar için yem, hayvan barınak çadırları gibi birçok kalemde yardım gerçekleştirildi.