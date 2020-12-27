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Elazığ'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD, saat 09.37'de merkez üssü Elazığ olan 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Elazığ'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Depremin, 15,94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Meydana gelen deprem Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin, Batman ve Diyarbakır'da da hissedildi.

Elazığ'da depremi hissedenlerin bir müddet sokağa çıktıkları görüldü.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, yaptığı açıklamada, "An itibarıyla kırsaldaki taramalarımız yüzde 85 bitirildi. Bir olumsuzluk kaydı söz konusu değil. Ekiplerimiz saha çalışmasını yürütüyor." dedi.

Soylu: Elazığ depreminde 10.15 itibarıyla herhangi bir can kaybı ve hasar ihbarı yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ depreminde şu ana kadar herhangi bir can kaybı ve hasar ihbarı bulunmadığını bildirdi.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Elazığ'da meydana gelen depremde 10.15 itibarıyla Valiliğimiz, il jandarma, emniyet, 112 acil çağrı, Elazığ Muhtarlar Koordinasyon Hattı ve AFAD'ın aramalarından elde ettiğimiz bilgi çerçevesinde herhangi bir can kaybı ve hasar ihbarı yoktur. Gelişmeleri açıklamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AFAD: Elazığ'da deprem sonrası altyapı sistemlerinde hasar tespit edilmedi

AFAD, Elazığ'da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin ardından enerji hatları, haberleşme, ulaştırma ve altyapı sistemlerinde hasar/kesinti meydana gelmediğini açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem sonrasında Elazığ, Malatya, Diyarbakır ve bölge ile gerçekleştirilen tarama faaliyeti neticesinde olumsuz ihbar ve durumun bulunmadığı belirtildi.

İl AFAD Müdürlükleri eş güdümünde tarama faaliyetlerine devam edildiği kaydedilen açıklamada, tedbir amaçlı Diyarbakır AFAD Arama Kurtarma ekibinin bölgeye sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile gerçekleştirilen görüşmelerde enerji hatları, haberleşme, ulaştırma ve altyapı sistemlerinde herhangi bir kesinti meydana gelmediği bilgisi alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Elazığ'da saat 11.15 itibarıyla büyüklükleri 1,1 ve 2,8 arasında değişen 12 artçı depremin kaydedildiğini bildiren AFAD, daha sonra bu veriyi 2 saat içinde 17 artçı deprem yaşandığı şeklinde güncelledi.

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