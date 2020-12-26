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Elazığ'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Elazığ'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.09'da merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 11,57 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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