Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
GÜNCEL 31.08.2022, 20:17
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 17.02'de meydana gelen sarsıntının, 6,7 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.
Depremin, Aydın'ın Kuşadası ilçesine uzaklığı 17,25 kilometre olarak belirlendi.
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