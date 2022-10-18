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Ege Denizi'nde 4,1 ve 4 büyüklüğünde iki deprem oldu
Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4,1, İzmir'in Selçuk ilçesi açıklarında ise 4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
GÜNCEL 18.10.2022, 14:48
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kuşadası açıklarında saat 13.27'de meydana gelen depremin derinliği 6,33 kilometre olarak belirlendi.
Selçuk ilçesi açıklarında saat 13.29'da oluşan sarsıntının derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.
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