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Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
GÜNCEL 05.11.2022, 15:55
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 15.20'de meydana gelen sarsıntının, 6,9 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.
Depremin, Datça'ya uzaklığı 61,27 kilometre olarak belirlendi.
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