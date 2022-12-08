Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.49'da Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6 kilometre derinlikte meydana geldiği ve en yakın yerleşim yerine 11,71 kilometre yakınlıkta gerçekleştiği belirlendi.