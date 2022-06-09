Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı başarıyla tamamlandı

Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'ndeki tatbikatın seçkin gözlemci gününü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkanvekili ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ve TSK komuta kademesi izledi.Seçkin gözlemci gününü Libya Başbakanı ve Savunma Bakanı Abdulhamid Dibeybe ile Azerbaycan, Gambiya, Kamerun, Katar, Kırgızistan, Kosova ve Ruanda'nın savunma bakanları, Bosna

Senaryonun dün gece icra edilen bölümünün ardından tatbikat, bugün hava hücum harekatı ve amfibi harekatıyla devam etti.

Topçu ve havan atışlarıyla desteklenen amfibi harekatta, yerli ve milli imkanlarla inşa edilen TCG Heybeliada ve TCG Büyükada, 6 kilometre mesafeden 76 milimetrelik deniz toplarını ateşledi. Senaryo gereği düşmanın sembolik komuta yeri, Türk ve ABD topçu bataryalarıyla ateş altına alındı.

Dün gece uygulanmaya başlanan hava hücum harekatının devamında da 4 Atak, 4 Cougar, 4 Sikorsky ve 3 CH-47 Chinook helikopter görev yaptı. Sikorsky ile obüs, CH-47 ile de mühimmat konteyneri taşındı.

Harekata, F-4 uçaklar güdümlü mühimmatla hava desteği sağladı. Denizden de SAT botundan, çıkarma yapılacak sahile makineli tüfek ve RPG-7 tanksavar atışları gerçekleştirildi.

Düşman denizaltısı senaryosu

Tatbikatta bir düşman denizaltı bulunduğu senaryosu üzerine tam yeri belirlenmesi için 3 Sikorsky helikopteri, deniz yüzeyine yaklaşarak sonar cihazı daldırdı. Deniz karakol uçağı da denizaltıyı etkisiz hale getirmek için torpido attı.

Düşman hedeflerinin obüslerle vurulduğu tatbikatta, çıkarmaya katılan unsurlara geçiş açmak için AKSAR (Roketle sevk edilen hat imha hakkı) ve İYGAS (infilaklı yaya geçiş açma sistemi) kullanıldı.