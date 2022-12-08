Edirne'yi İstanbul'a hızlı trenle bağlayacak projenin ilk etabı 2024'te tamamlanacak

Haziran 2019'da yapımına başlanan Çerkezköy-Kapıkule hattında fiziki ray serim işlemleri devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının önemli projelerinden biri olarak öne çıkan projede yaklaşık 57 kilometre hat serimi yapıldı. Bu bölgelerde makineli ayarlama işlemleri sürüyor.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, devam eden çalışmaları yerinde inceledikten sonra yaptığı açıklamada, projenin ilk etabının büyük kısmının tamamlandığını belirtti.

Kırbıyık, "Edirne kısmını da içinde bulunduran Çerkezköy-Kapıkule hattıyla ilgili yapım çalışmaları 2024 yılında tamamlanacak. Projenin geri kalanında 2 etap daha var. Halkalı-Ispartakule ve Ispartakule-Çerkezköy hatları. İhaleler tamamlandı, sözleşme süreci devam ediyor." dedi.

Kırbıyık, projenin tamamlanması sonrası Edirne-İstanbul arası yolculuğun kısalacağına vurgu yaptı.