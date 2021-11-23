E-scooter kullanımı artıyor, güvenli sürüş hayat kurtarıyor

"Çevre dostu ulaşım aracı" anlayışıyla kullanıma sunulan e-scooterlar, ulaşımın yeni gözdelerinden biri.Özellikle trafik yoğunluğunun yaşandığı büyük şehirlerde daha çok bulunan bu araçlar daha çok yolculuk süresini azaltması ve trafik tıkanıklığının önüne geçmesi nedeniyle tercih ediliyor.

Gidilecek mesafeye göre ekonomik ulaşım sağlayabilen ve pratik kullanıma sahip e-scooterlar, ulaşımın çevre üzerindeki egzoz emisyon ve karbon salınımı gibi olumsuz etkilerini azaltacak ve hareketliliği artıracak bir seyahat biçimi olarak görülüyor.E-scooterlarda kullanım oranı, yönetmelikteki kısıtlamaların ihlali durumunda izlenen yol ve yaralanmalı ya da ölümlü kazaların önüne geçebilmek amacıyla alınması gereken önlemleri BinBin Scooters şirketi yetkilileri anlattı.

2 kişi binilmesi yasak

BinBin Scooters Kurucu Ortağı Hüseyin Ardan Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019'da çevreci ulaşım anlayışını benimsetme misyonuyla piyasaya adım attıklarını, ilk olarak üniversite kampüslerinde yer aldıklarını, şu andaysa 10'a yakın ilde faaliyet gösterdiklerini dile getirdi.

Küçük, "1 milyonu aşkın üyemiz var. BinBin elektrikli scooter kullanıcılarının yaklaşık yüzde 30-35'i 18-25 yaş, yüzde 20-25'i ise 35 ila 45 yaş aralığında." dedi.

İstanbul'da sahil şeridindeki büyük ilçelerde faaliyet gösterdiklerini söyleyen Küçük, Avrupa Yakası'nda Beşiktaş, Beyoğlu ve Fatih'te, Anadolu Yakası'nda ise Kadıköy ve Beykoz'da e-scooterlarının hizmet verdiğini ifade etti. Küçük, yakın zamanda Sarıyer'de de yer alacaklarını duyurdu.

Nisan 2021'de yürürlüğe giren "Elektrikli Skuter Yönetmeliği"ne işaret eden Küçük, şirketin faaliyetlerinin bu yönetmelik uyarınca düzenlendiğini söyledi.

Küçük, yönetmeliğe göre, sürücülerin, 50 kilometre ve üzeri hız limiti olan yollarda scooter kullanamadıklarını, bu araçlarla ticari yük taşınamadığını ve scooterlara 2 kişi binilmesinin yasak olduğunu hatırlattı.

Park ihlali ve scooterı kilitlememe ceza sebebi

Hüseyin Ardan Küçük, kısıtlamaları ihlal eden kişiler olabildiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Destek merkezimiz aracılığıyla kullanıcılarımızla iletişime geçerek bilinçlendirmeyi misyon edinmiş bir firmayız. Çevreci ulaşım anlayışını kullanıcımıza aktararak, uyması gereken kuralları ve hatalı davranışlarını kendilerine anlatıyoruz. Özel mülkiyete ya da üniversitelerin içerisine park etmek gibi ihlal edilen alanlar olabiliyor. Bu noktada kullanıcılarımızı uyarıyoruz. Kullanıcı sözleşmemizde belirttiğimiz bir takım cezai işlem öngören maddeler var. Bunlar uyarınca kullanıcılarımıza ceza uygulayabiliyoruz. (Kullanıcıyı) Sistem üzerinden engelleyebiliyoruz. Park ihlali, alan dışı ihlali, scooter kilitlememe bir ceza sınıfı bizim için. Bu tarz konularda kullanıcılarımızı öncelikle bilinçlendiriyoruz. Ardından da cezai işlem uyguluyoruz."

Yönetmeliğe uymayan kullanıcılara polis tarafından gerekli cezai işlemlerin uygulandığını aktaran Küçük, "Bizler de bölgesel kısıtlamalar yaparak, 50 kilometre ve üzeri hız sınırlı bölgeleri yasaklı alan yapıyoruz. Bu noktada kullanıcılarımıza sürüş yaptırtmama gayreti içerisindeyiz. Gerekli koşullarda cezai yaptırımlar da firmamız tarafından uygulanıyor." bilgisini verdi.

Küçük, şirket olarak üzerlerine düşen en büyük sorumluluğun, scooterların periyodik bakım onarımları ile parça kontrollerini yapmak olduğunu belirtti.

Sahada ufak kusurları olan scooterları dahi bırakmama gayretleri olduğunu söyleyen Küçük, fren, gaz, şase ve gidon takımlarının çalışır durumda olmasının en büyük öncelikleri olduğunu sözlerine ekledi.