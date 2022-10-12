Son Dakika

e-Devlet başvurusuyla 17 bin 500 sabıka kaydı silindi

e-Devlet başvurusuyla 17 bin 500 sabıka kaydı silindi

GÜNCEL 12.10.2022, 11:51
e-Devlet başvurusuyla 17 bin 500 sabıka kaydı silindi

Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne gelinerek yapılan adli sicil kaydı düzeltme ve silme talebi başvurularının e-Devlet üzerinden yapılmasına yönelik yeni uygulamayı 18 Ağustos'ta Adalet Bakanı Bozdağ başlattı.

Uygulamanın ilk 24 saatinde e-Devlet'ten adli sicil kaydının silinmesine ve düzeltilmesine ilişkin 4 bin 104 başvuru alındı. Bugüne kadar ise toplam 159 bin 60 başvuru yapıldı, bu başvurulardan 131 bini karara bağlandı.

Yasal şartları oluşturduğu belirlenen 17 bin 500 sabıka ve arşiv kaydı başka bir başvuruya ve evrak getirme zorunluğuna gerek duyulmadan silindi. Ayrıca bin kişinin adli sicil kaydında düzeltme yapıldı.

Yeni uygulama sayesinde başvurular kısa sürede elektronik ortamda gerçekleştirildi, böylece vatandaşların farklı illerden Ankara'ya gelerek talepte bulunma zorunluluğu ortadan kaldırıldı.

İşlemler nasıl yapılıyor?

e-Devlet'ten yapılan başvurular, Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce, yeni hizmete alınan Adli Sicil Bilgi Sistemi üzerinden talepleri inceleyecek komisyonda görevli hakimlere gönderiliyor.

Başvurular, hakimlerin ilk incelemesinin ardından komisyonda görüşülerek karara bağlanıyor.

Yorumlar (0)
19
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 12 Ekim 2022
İmsak 05:41
Güneş 07:05
Öğle 12:56
İkindi 16:03
Akşam 18:37
Yatsı 19:56
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 9 18
2. Beşiktaş 9 18
3. Konyaspor 9 18
4. Fenerbahçe 8 17
5. Başakşehir 8 17
6. Galatasaray 8 17
7. Trabzonspor 9 17
8. Kayserispor 9 13
9. Kasımpaşa 9 13
10. Gaziantep FK 9 12
11. Alanyaspor 9 9
12. Giresunspor 8 8
13. İstanbulspor 8 8
14. Ankaragücü 8 7
15. Sivasspor 9 7
16. Antalyaspor 8 7
17. Hatayspor 8 7
18. Karagümrük 8 6
19. Ümraniye 9 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 8 17
2. Keçiörengücü 8 15
3. Pendikspor 8 15
4. Bodrumspor 8 14
5. Samsunspor 8 13
6. Rizespor 7 12
7. Boluspor 7 12
8. Bandırmaspor 7 12
9. Sakaryaspor 8 12
10. Manisa FK 7 11
11. Tuzlaspor 8 9
12. Erzurumspor 7 9
13. Adanaspor 8 8
14. Göztepe 7 8
15. Gençlerbirliği 7 6
16. Altınordu 7 6
17. Altay 8 6
18. Ö.K Yeni Malatya 8 3
19. Denizlispor 8 2
Takımlar O P
1. Arsenal 9 24
2. M.City 9 23
3. Tottenham 9 20
4. Chelsea 8 16
5. M. United 8 15
6. Newcastle 9 14
7. Brighton 8 14
8. Bournemouth 9 12
9. Fulham 9 11
10. Liverpool 8 10
11. Brentford 9 10
12. Everton 9 10
13. West Ham United 9 10
14. Leeds United 8 9
15. Crystal Palace 8 9
16. Aston Villa 9 9
17. Southampton 9 7
18. Wolves 9 6
19. Nottingham Forest 9 5
20. Leicester City 9 4
Takımlar O P
1. Barcelona 8 22
2. Real Madrid 8 22
3. Athletic Bilbao 8 17
4. Atletico Madrid 8 16
5. Real Betis 8 16
6. Real Sociedad 8 16
7. Valencia 8 13
8. Osasuna 8 13
9. Villarreal 8 12
10. Rayo Vallecano 8 10
11. Celta Vigo 8 10
12. Mallorca 8 9
13. Real Valladolid 8 8
14. Girona 8 7
15. Almeria 8 7
16. Getafe 8 7
17. Espanyol 8 6
18. Sevilla 8 6
19. Cadiz 8 5
20. Elche 8 2