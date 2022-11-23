Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem

Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki sarsıntı 6,81 kilometre derinlikte meydana geldi.

74 artçı deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 04.08'de meydana gelen depremin ardından en büyüğü 4,3 olmak üzere 74 artçı deprem yaşandığı bildirildi.

AFAD'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Düzce Gölyaka'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından an itibarıyla, en büyüğü 4,3 olmak üzere 74 artçı yaşanmıştır. Düzce'de 1'i ağır olmak üzere 32, İstanbul, Bolu ve Zonguldak'ta birer kişi olmak üzere toplamda 35 vatandaşımız yaralanmıştır. Bölgeye 10 bin adet battaniye ile 480 aile tipi, 20 genel maksat çadırı gönderilmiştir. 10 adet mobil baz istasyonu yönlendirilmiştir. Bölgeye 1 mobil koordinasyon tırı ile 1 sosyal çalışma tırı sevk edilmiştir."

Düzce'nin Çilimli ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem

AFAD, saat 04.30'da merkez üssü Düzce'nin Çilimli ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini de açıkladı.

Çilimli ilçesindeki deprem 8 kilometre derinlikte meydana geldi.