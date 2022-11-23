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Düzce depremi, AFAD Merkezinden koordine ediliyor
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrasında alandaki yürütülen faaliyetler, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Koordinasyon Merkezinden yürütülüyor.
GÜNCEL 23.11.2022, 10:35
Ankara'daki AFAD Koordinasyon Merkezinde, depremin ardından, Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde İçişleri Bakanlığı ve ilgili ekiplerin dahil olduğu 25 çalışma grubu görev alıyor.24 saat esasın göre hizmet veren çalışma grupları, sahadaki personelle irtibat halinde, deprem bölgesindeki ihtiyaçların belirlenmesi ve karşılanmasına yönelik faaliyet yürütüyor.
Koordinasyon Merkezindeki yetkililer, ihtiyaçlara göre yönlendirme yapıyor, bölgeden anlık görüntüler bu merkeze iletiliyor.
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