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Düzce'deki depremde yıkılan iş yerinin enkazı kaldırılıyor
Düzce'de 5,9 büyüklüğündeki depremde yıkılan iş yerinin enkazı kaldırılmaya başlandı.
GÜNCEL 25.11.2022, 12:57
Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Caddesi'nde depremde yıkılan iş yerinin enkazının kaldırılması için çalışma başlattı.
İş yeri dar sokakta olduğu için küçük iş makineleriyle bölgeye gelen ekipler, enkazdan çıkan molozları ana caddeye taşıyarak kamyonlara yüklüyor.
Çalışmanın gün içinde bitirilmesi planlanıyor.
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