Düzce'de evlere giremeyen vatandaşlar geceyi çadırlarda geçirdi
Düzce'de depremin ardından evlerine girmeye korkan vatandaşlar, geceyi AFAD tarafından kurulan çadırlarda geçirdi.
GÜNCEL 24.11.2022, 11:07
Dün yaşanan depremin ardından panikle dışarı çıkan ve evlerine giremeyenler için AFAD ekiplerince Anıt Park, Millet Bahçesi ve merkez üssü Gölyaka ilçesindeki park alanlarına çadırlar yerleştirildi.
Geceyi aileleriyle çadırlarda geçiren vatandaşlara, AFAD görevlilerince elektrikli ısıtıcı, battaniye ve mat verildi.
Günün ağarmasıyla vatandaşlara Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşları tarafından sabah kahvaltısı ikramı yapıldı.
Vatandaşların çadırlarda ve spor salonlarında bekleyişi sürüyor.
Öte yandan, ekiplerin bölgede hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Hasar gören binalar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince inceleniyor.
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