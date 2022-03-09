Dünyanın gözü Antalya'da

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların durması ve kalıcı barış için çaba sarf etmeyi sürdüren Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'yı ilk kez burada bir araya getirecek.

Türkiye'nin yoğun diplomatik çabalarının sonuç vermesiyle düzenlenecek toplantı ile öncelikle çatışmaların durması ve iki ülke arasında kalıcı ateşkesin sağlanması amaçlanıyor.

Toplantının, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için bir dönüm noktası olması temenni ediliyor.