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Dünya yalnızca ABD mahkemelerine saygı duymak mecburiyetinde değil

TBMM Başkanı Şentop, ABD makamlarının, mahkemenin Metin Topuz kararını eleştiren açıklamalarına ilişkin, "Dünya yalnızca ABD mahkemelerine saygı duymak mecburiyetinde değil. Türkiye'deki mahkemelere Amerikalılar da bizler de saygı duymalıyız." dedi.

Dünya yalnızca ABD mahkemelerine saygı duymak mecburiyetinde değil

TBMM Başkanı Şentop, ABD makamlarının, mahkemenin Metin Topuz kararını eleştiren açıklamalarına ilişkin, "Dünya yalnızca ABD mahkemelerine saygı duymak mecburiyetinde değil. Türkiye'deki mahkemelere Amerikalılar da bizler de saygı duymalıyız." dedi.

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TbmmAbdŞENTOPSözcü
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