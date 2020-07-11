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Dünya Müslüman Alimler Birliğinden 'Ayasofya' açıklaması

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, "Ayasofya'nın camiye döndürülmesi Doğu ve Batı'daki hastalıklı kalplerde bulunan kin ve öfkeyi ortaya çıkardı." dedi.

Dünya Müslüman Alimler Birliğinden 'Ayasofya' açıklaması

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasının "aslına geri döndürülmesi" anlamına geldiğini belirtti.

Karadaği sosyal medya hesabından bir mesaj yayımlayarak Danıştayın, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesi ve Cumhurbaşkanı Kararı ile yeniden cami olarak ibadete açılmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Karadaği "Endülüs'teki Müslüman camileri kiliselere, barlara ve gece kulüplerine dönüştürüldü, Hindistan'daki Babri Camisi bir tapınağa çevrildi ve Kudüs'ü, tüm kutsal mekanlarıyla siyonistlerin başkentine dönüştürmek istiyorlar. Doğu'dan ya da Batı'dan bu suçları kınayan bir ses duymadık. Ancak Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi Doğu ve Batı'daki hastalıklı kalplerde bulunan kin ve öfkeyi ortaya çıkardı." ifadelerini kullandı.

Ayasofya'nın cami olarak vakfedildiğini hatırlatan Karadaği, "Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'yı kendi parası ile satın aldı ve vakfetti. Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması, vakfedilme amacına ve aslına geri döndürülmesidir." görüşünü dile getirdi.

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