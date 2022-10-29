Son Dakika

Dünya liderlerinden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajları

GÜNCEL 29.10.2022, 11:06
Dünya liderlerinden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajları

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kutlama mesajı gönderdi.

Mesajında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Erdoğan ve Türk halkını şahsı ve Azerbaycan halkı adına kutlayan Aliyev, Türkiye'nin her gün biraz daha güçlenen, hızla gelişen ve uluslararası arenada söz sahibi olan en güçlü ülkelerden biri haline geldiğini belirtti.Aliyev, Türkiye'nin siyasi, ekonomik, askeri, teknolojik ve diğer alanlardaki önemli başarıları ile en ileri ülkeler arasında yer aldığını kaydederek, Türkiye'nin uluslararası düzeyde yüksek prestij ve saygınlık kazandığını ifade etti.

Türkiye'nin başarılarının temelinde Erdoğan'ın emeklerinin, yorulmak bilmeyen çalışmalarının ve bilge liderliği ile yürütülen politikalara halkın güven ve desteğinin olduğunu vurgulayan Aliyev, "Güçlü Türkiye Cumhuriyeti'nin her başarısını kendi başarımız olarak görüyor ve bundan son derece gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Aliyev, dostluk ve kardeşlik üzerine kurulmuş Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin bugün dünyada eşi ve benzerinin bulunmadığına dikkati çektiği mesajında, şunları belirtti:

"Atalarımızın manevi mirası olan kardeşlik, birlik ve beraberliğimiz, halklarımız için ana istikamet, bölge ve dünya için önemli bir güvenlik ve istikrar unsurudur.

Tarihin en önemli anlarında Azerbaycan'ın yanında olan kardeş Türkiye'nin 2. Karabağ Savaşı'nda da yanımızda olduğunu, siz dahil tüm halkınızın ilk saatlerden son saatlere kadar bizleri desteklediğini her zaman takdir ediyor ve unutmuyoruz. Bugün de Karabağ ve Doğu Zengezur bölgelerinin yeniden kurulmasında Türkiye, Azerbaycan'ın en büyük destekçisidir. Birkaç gün önce gerçekleştirdiğiniz Azerbaycan ziyaretinde Zengilan Uluslararası Havalimanı'nın, Dost Agropark Akıllı Tarım Kampüsü'nün açılışı ve bir dizi altyapı projesinin temelinin atılmasını birlikte gerçekleştirmemiz, kardeşlik ilişkilerimizin sarsılmaz geleneklerinin açık ve net göstergesidir.

Şuşa Beyannamesi ile müttefiklik zirvesine yükselen ilişkilerimizin siyaset, ekonomi, enerji, ulaşım, kültür, eğitim, askeri alanlar dahil hayatın her alanında tezahür etmesinden dolayı çok mutluyuz. 'Bir millet, iki devlet' ilkesi ile yola çıkan ülkelerimiz arasındaki müttefiklik ilişkilerinin ortak çabalarımızla başarıyla gelişmeye devam edeceğine eminim.

Pakistan Başbakanı Şerif'ten kutlama mesajı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de Twitter'dan Türkçe yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin 99. Cumhuriyet Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk milletine en içten selamlarımızı gönderiyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türk milletinin kahramanca yürüttüğü bağımsızlık mücadelesi tarihin kayıtlarında önemli bir yere sahiptir." ifadelerini kullandı.

Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetiminde yıllar içinde gerçekleştirilen olağanüstü ekonomik atılımların dünya tarafından kabul edildiğine işaret ederek "Pakistan, ticaret ve endüstri alanlarında sahip olunan geniş potansiyeli daha da geliştirerek Türkiye ile çok yönlü bağlarını derinleştirmeyi hedefliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yorumlar (0)
18
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 29 Ekim 2022
İmsak 05:58
Güneş 07:24
Öğle 12:53
İkindi 15:44
Akşam 18:12
Yatsı 19:32
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 10 23
2. Adana Demirspor 11 22
3. Galatasaray 11 21
4. Trabzonspor 11 21
5. Başakşehir 10 20
6. Beşiktaş 11 19
7. Konyaspor 11 19
8. Kayserispor 11 19
9. Gaziantep FK 10 15
10. Alanyaspor 11 13
11. Kasımpaşa 11 13
12. Karagümrük 11 12
13. Sivasspor 11 10
14. Antalyaspor 10 10
15. Hatayspor 10 10
16. Giresunspor 10 9
17. Ankaragücü 10 8
18. İstanbulspor 10 8
19. Ümraniye 10 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 10 21
2. Bodrumspor 10 18
3. Pendikspor 10 18
4. Keçiörengücü 10 18
5. Rizespor 10 17
6. Samsunspor 11 17
7. Sakaryaspor 10 15
8. Boluspor 9 16
9. Manisa FK 9 13
10. Bandırmaspor 10 13
11. Tuzlaspor 9 12
12. Altınordu 10 12
13. Adanaspor 10 11
14. Göztepe 9 11
15. Erzurumspor 9 10
16. Ö.K Yeni Malatya 11 9
17. Altay 10 8
18. Gençlerbirliği 9 6
19. Denizlispor 10 2
Takımlar O P
1. Arsenal 11 28
2. M.City 11 26
3. Tottenham 12 23
4. Newcastle 12 21
5. Chelsea 11 21
6. M. United 11 20
7. Fulham 12 18
8. Liverpool 11 16
9. Brighton 11 15
10. West Ham United 12 14
11. Brentford 12 14
12. Everton 12 13
13. Crystal Palace 11 13
14. Bournemouth 12 13
15. Aston Villa 12 12
16. Southampton 12 12
17. Leicester City 12 11
18. Leeds United 11 9
19. Wolves 12 9
20. Nottingham Forest 12 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 11 31
2. Barcelona 11 28
3. Atletico Madrid 11 23
4. Real Sociedad 11 22
5. Real Betis 11 20
6. Athletic Bilbao 11 18
7. Villarreal 11 18
8. Osasuna 11 17
9. Valencia 11 15
10. Rayo Vallecano 11 15
11. Real Valladolid 11 14
12. Mallorca 12 13
13. Espanyol 12 11
14. Celta Vigo 11 11
15. Almeria 11 10
16. Sevilla 11 10
17. Getafe 11 10
18. Girona 11 9
19. Cadiz 11 7
20. Elche 11 4