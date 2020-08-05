Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 18 milyon 704 bini geçti

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 704 bin 370 kişi öldü.

Vaka sayısı dünya genelinde 18 milyon 704 bin 414’e çıkarken, virüs saptanan 11 milyon 917 bin 803 kişi sağlığına kavuştu. Dünyada tedavisi süren 6 milyon 82 bin 241 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün olduğu ABD'de 4 milyon 918 bin 420 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 160 bin 290 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 100 bini aşan ülkeler

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 100 bini geçen ülkeler şöyle:

"Brezilya (2 milyon 808 bin 76), Hindistan (1 milyon 908 bin 254), Rusya (861 bin 423), Güney Afrika (521 bin 318), Meksika (449 bin 961), Peru (439 bin 890), Şili (362 bin 962), İspanya (349 bin 894), Kolombiya (334 bin 979), İran (314 bin 786), İngiltere (306 bin 293), Suudi Arabistan (281 bin 456), Pakistan (280 bin 461), İtalya (248 bin 419), Bangladeş (244 bin 20), Türkiye (234 bin 934), Arjantin (213 bin 535), Almanya (212 bin 331) Fransa (192 bin 334), Irak (134 bin 722), Kanada (117 bin 792), Endonezya (115 bin 56), Filipinler (112 bin 593) ve Katar (111 bin 538)."

ABD’nin haricinde ölü sayısı 5 bini geçen ülkeler ise şu şekilde sıralandı:

"Brezilya (96 bin 96), Meksika (48 bin 869), İngiltere (46 bin 299), Hindistan (39 bin 820), İtalya (35 bin 171), Fransa (30 bin 296), İspanya (28 bin 498), Peru (20 bin 7), İran (17 bin 617), Rusya (14 bin 351), Kolombiya (11 bin 315), Belçika (9 bin 852), Şili (9 bin 745), Almanya (9 bin 232), Kanada (8 bin 958), Güney Afrika (8 bin 884), Hollanda (6 bin 150), Pakistan (5 bin 999), Ekvador (5 bin 808), Türkiye (5 bin 765), İsveç (5 bin 747), Endonezya (5 bin 388) ve Irak (5 bin 17)."