Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona korona koronavirüs survivor salgın
'Dünya Dili Türkçe' adıyla bir seferberlik ilan ediyoruz
'Dünya Dili Türkçe' adıyla bir...
Kimlerin bu ailelerimizi nasıl istismar etmeye çalıştıklarını söyleyeceğim
Kimlerin bu ailelerimizi nasıl istismar...
Pençe Kartal-2 operasyonları artan bir şiddet ve tempoda aralıksız devam ediyor
Pençe Kartal-2 operasyonları artan bir...
İstanbul'da eğitime bir gün ara verildi
İstanbul'da eğitime bir gün ara...
Psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu hayatını kaybetti
Psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu...

'Dünya Dili Türkçe' adıyla bir seferberlik ilan ediyoruz

"Bizim Yunus" Yılı Açılış Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yunus Emre'nin 700'üncü vefat yılına istinaden 'Dünya Dili Türkçe' adıyla bir seferberlik ilan ediyoruz." dedi.

'Dünya Dili Türkçe' adıyla bir seferberlik ilan ediyoruz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Bizim Yunus" Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatanı önce dil sonra ordu bekler, bunun için Türkçe'mize çok sıkı sahip çıkmalıyız." dedi.

Erdoğan, "Üzülerek ifade etmek isterim ki dilimizde çoraklaşma sürecini yaşıyoruz. Yabancı dile verilen önem maalesef Türkçe'mizi gölgede bırakıyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kültür emperyalizmine karşı kuracağımız en güçlü savunma hattı öncelikle dilimizi korumaktır." diye konuştu.

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"Dilimizi kısırlaştıran, nesiller arasındaki iletişimi yok eden, Türkçe'den ziyade nevzuhur bir kuş dilini andıran bu çürümeye 'dur demek' mecburiyetindeyiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yunus Emre'nin 700'üncü vefat yılına istinaden 'Dünya Dili Türkçe' adıyla bir seferberlik ilan ediyoruz." dedi.

Erdoğan, "Dilimiz güç kaybettiği sürece, siyasi sınırlarımızın da ortak kültür ve medeniyetimizin de haritalarda yalnızca bir çizgiden ibaret kalmasına mani olamayız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Dünya Dili Türkçe Seferberliği kapsamında 224 etkinliğin, 2021 içerisinde 18 ayrı bakanlık, kurum, STK marifetiyle hayata geçirileceğini söyledi.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.