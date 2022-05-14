Dünya'dan Mars'a bir pencere: Salda Gölü"nün geleceği masaya yatırılıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Mars'taki Jezero Krateri'ndeki eski göle benzerliğiyle dikkati çeken Salda Gölü'nün dünü, bugünü ve geleceği, 5-7 Haziran'da Burdur'da düzenlenecek "Dünya'dan Mars'a bir pencere: Salda ve Burdur Gölleri" çalıştayında ele alınacak.

Burdur'daki Salda Gölü, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından Mars 2020 misyonunda hedef alan olarak seçilen Jezero Krateri'ndeki eski göle, "jeolojik ve mineralojik" benzerliğe sahip tek göl olma özelliğini taşıması nedeniyle dünyanın ilgisini çekiyor.

AA muhabirinin Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, Bakanlık, Salda Gölü'nün ekosistemi ve jeolojik önemi dolayısıyla korumaya ve insan baskısını azaltmaya yönelik bir dizi çalışma başlattı. Özellikle bilimsel çalışmalara ağırlık verildi. Bugüne kadar yapılan tüm bilimsel çalışmaların ve bilimsel bulguların ortak bir platformda paylaşılması amacıyla Salda Gölü ve Burdur Gölü'nün jeolojik ve biyolojik yapısı, önemi, geçmişi, bugünü ve geleceğini tartışmak üzere, burada bilimsel çalışmalar gerçekleştiren akademisyenler, ilgili kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ile doğaseverler Burdur'da, "Dünya'dan Mars'a bir Pencere: Salda ve Burdur Gölleri" çalıştayında bir araya gelecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde, Burdur Valiliği, Burdur Belediyesi, Yeşilova Belediyesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Mehmet Akif Üniversitesi, Jeoloji Mühendisleri Odası, Sedimantoloji Çalışma Grubu, Jeolojik Mirası Koruma Derneği, Doğa Araştırmaları Derneği ve diğer paydaşların katılımıyla yapılacak çalıştay, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde başlayacak, 7 Haziran'a kadar devam edecek.

Sonuç bildirgesi koruma çalışmalarına bilimsel zemin oluşturacak

Çalıştaya, NASA'da Mars'a ilişkin bilimsel çalışmalar gerçekleştiren bilim adamlarının da çevrim içi katılması planlanıyor.

Ulusal ve uluslararası ölçekte gerçekleştirilecek çalıştayın ardından hazırlanacak sonuç bildirgesiyle Salda Gölü ve çevresinin koruma çalışmalarına, bilimsel bir zemin oluşturması, alanın gelecek nesillere en güzel şekilde aktarılmasında önemli bir adım olması planlanıyor.