CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Sakarya'daki patlamaya ilişkin başsağlığı mesajı yayımladı. Kılıçdaroğlu, paylaşımında şunları kaydetti:"Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Dualarımız, can kaybının artmaması için."
Dualarımız, can kaybının artmaması için
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.
03 Temmuz 2020 Cuma 16:19