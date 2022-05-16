Dördüncü sondaj gemimiz 19 Mayıs'ta Türkiye'de olacak
GÜNCEL 16.05.2022, 12:11
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İstanbul’da Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler (PEMT'22) Toplantısı'na katıldı.
Bakan Dönmez, burada yaptığı konuşmada, "Dördüncü sondaj gemimiz 19 Mayıs'ta Türkiye'de olacak. 4. sondaj gemimiz hazırlıkları için Mersin Taşucu'nda yaklaşık 2 ay kalacak. Gerekli çalışmaların ardından en kısa sürede ilk sondajına başlayacak." dedi.
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