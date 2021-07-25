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Dolmabahçe’de isyan ettiren otopark ücreti

Dolmabahçe Saat Kulesi'nin yanındaki T.B.M.M Milli Saraylar Dolmabahçe Otoparkı'nın uyguladığı fahiş fiyat vatandaşı isyan ettirdi. Dolmabahçe Sarayı’nı gezmeye gelenler, Kabataş’tan Adalar Turu için veya maç günlerinde araçlarını buraya bırakmak zorunda kalanlar uygulanan fahiş fiyata sosyal medyadan tepki gösterip yetkililere “Durdurun bu soygunu” dedi.

Dolmabahçe’de isyan ettiren otopark ücreti

T.B.M.M Milli Saraylar Dolmabahçe Otoparkı'nın uyguladığı fahiş fiyat tarifesine vatandaşlar tepki gösterdi. Daha öncede burayla ilgili gerek basında ve gerekse sosyal medyada defalarca tepkiler dile getirilsede yıllar içinde herhangi bir çözüm üretilmeyip, soyguna seyirci kalmaya devam ediliyor. İşte bazı sosyal medya kullanıcılarının Milli Saraylar Dolmabahçe Otoparkı ile ilgili tepki paylaşımları...

DURDURUN BU SOYGUNU!

Bayram tatilinde ailesiyle birlikte Adalar Turu yapmak için aracını Milli Saraylar Dolmabahçe Otoparkı'na bırakan bir vatandaş, “6-7 saatlik bir otopark ücreti için benden 78 TL aldılar ve üstüne üstlük herhangi bir fiş de vermediler. Bu resmen soygun, İstanbul’u yönetenler valisinden emniyet müdürüne ve belediye başkanına kadar neden buraları denetlemezler hiç” diyerek tepkisini dile getirdi.

Bir twitter kullanıcısı da yaptığı paylaşımda, aracını Dolmabahçe Saat Kulesi'nin yanındaki otoparka park ettiğini ve kendisinden 72 lira otopark ücreti alındığını söyledi. Sosyal medya hesabından ödediği ücretin fişini de paylaşan kullanıcı aracını öğle saatlerinde park edip akşam saatlerinde almasına rağmen ödediği ücrete isyan etti.

“45 dakika sıra beklediğim otoparka üstüne 60 lira ödedim” diyen bir başka sosyal medya kullanıcısı da, “Dolmabahçe Sarayı’na gezmeye geldik. Bu saray bir müze, elbet çok uzun zamanda gezildi ve çıkışta otopark ücreti 60 lira ödedik. Türkiye'nin hiçbir yerinde bu fiyatlandırma yoktur herhalde! İnsanlar gelmesin, gezmesin diye mi yapılmış anlamış değilim ve hala şaşkınım” ifadelerini kullandı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları da fahiş otopark ücretine tepki gösterip, çevredeki Conrad, Swissotel ve Hilton gibi büyük otellerin bile saatlik otopark ve vale hizmetinin bile daha düşük olduğunu belirtti.

Bir başka vatandaş da, “Bu ücretli otoparkı bizim gibi İSPARK zannedip kazık yemeyin. 4-6 saat 60 TL, 6 saatten sonra 72 TL. Otopark tatillerde o kadar yoğun oluyorki, sıraya girip dakikalarca bekliyorsunuz ve çıkan oldukça yerine tek tek alıyorlar.” diyerek uyarıda bulundu.

ENGİN ÇAĞLAR / YENİGÜN / İSTANBUL

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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