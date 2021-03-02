Dokunulmazlık güvencesinin kalkmaması lazım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısına katıldı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Kılıçdaroğlu'nu kürsüye davet ederken, "Tek ve yegane amacı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şan ve şerefini yüceltmek olan, en büyük arzusu aziz milletimizin huzur, refah ve mutluluğunu tesis etmek olan, Türkiye'nin birleştirici gücü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kürsüye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu da sözlerine, Engin Altay'ın ifadelerine işaret ederek, "Başkanın da ifade ettiği gibi birileri gibi cebimizi düşünmüyoruz. Birileri gibi belli çevrelere kaynak aktarmıyoruz. Birileri gibi İstanbul'da kupon arsa varsa bana sormadan satmayın demiyoruz. Birileri gibi dünya malına tamah etmedik. Bütün arzumuz, bu memlekette herkes huzur içinde yaşasın." diye başladı.

Demokrasinin herkes için geçerli bir kural olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Demokrasiyi büyütürsek, geliştirirsek, derinleştirirsek hepimiz mutlu olacağız. Sonuçta bir parti gelecek, ülkeyi yönetecek. Ama demokrasi içinde yönetecek, insan haklarına saygı duyacak. 19 yıl geçmiş, hala insan haklarını düşünüyorlar. Allah bunlara akıl fikir versin. Sanıyorlar ki, 'İnsan haklarını yeniden tesis edeceğiz...' Yeniden toplantı yapacağınıza bu konuda dünya kadar yayın var. Birleşmiş Milletler'e bakın, görürsünüz insan haklarını. Sevgili Peygamberimizin Veda Hutbesi'ne bakın, görürsünüz insan haklarını. Ama bunların dünyadan haberleri yok. Ellerine kağıt tutuşturuyorlar, şunu yapacağız diye." şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Yargı bağımsızlığının olmadığı bir ülkede milletvekilinin, dokunulmazlık dışında hiçbir güvencesi yoktur. Bu güvencenin kalkmaması lazım. Bir milletvekilinin dokunulmazlığı bir kişinin iradesine terk edilemez. Sen bir kişinin dokunulmazlığını kaldırmak istiyorsan dosya geldiğinde bakar, incelersin. Talimatla el kaldırıp, indiriyorsanız orada milli irade yok demektir."