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Doğu Anadolu'da son yılların en kurak kışı yaşanıyor
Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da geçen yıl ile bu sene ocak ayında aynı noktalardan çekilen fotoğraf ve görüntüler, bölgede yaşanan kuraklığı gözler önüne serdi.
GÜNCEL 13.01.2023, 12:58
Kışın yeterli kar yağışı almayan Doğu Anadolu Bölgesi, son yılların en kurak kış mevsimini geçiriyor.
Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı, kış mevsiminde kar yağışının en fazla etkili olduğu iller arasında yer alıyor. Geçmiş yıllarda aralık ve ocak aylarında karla kaplanan şehirlerde, son yılların en kurak kışı yaşanıyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bölgede, besiciler de hayvanlarını meralarda otlatmaya devam ediyor.
Geçen yıl ile bu sene ocak ayında aynı noktalardan çekilen fotoğraf ve görüntüler ise bölgede yaşanan kuraklığı gözler önüne seriyor.
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