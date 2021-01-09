Diyarbakır Lice kırsalında bir asker şehit oldu, iki asker yaralandı

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır Lice kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada, bir jandarma personelinin şehit olduğunu iki askerin yaralandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Diyarbakır Lice kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada, bir jandarma personelinin ağır yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu, 2 jandarma personelinin ise yaralandığı kaydedildi.

Söz konusu bölgede operasyonun devam ettiği vurgulanan açıklamada, "Şehidimize Allah'tan rahmet, aziz milletimize, kederli ailesine ve kahraman jandarmamıza başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Şehidin evine Türk bayrakları asıldı

Çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik'in Malatya'daki baba evine acı haber ulaştı.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Necmi İnce, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, şehidin Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi'ndeki baba evine gitti.

Yetkililerce baba Latif ve anne Aynur Çelik'e acı haber verildi.

Haberin duyulmasının ardından sokağa ve şehidin evine Türk bayrakları asıldı.