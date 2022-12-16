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Diyarbakır'da terör saldırısında 8'i polis 9 kişi yaralandı
Diyarbakır'da çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında düzenlenen terör saldırısında 8'i polis memuru 9 kişi yaralandı.
GÜNCEL 16.12.2022, 09:33
Diyarbakır Mardin kara yolu Yeşil Vadi Mahallesi Canlı Hayvan Borsası mevkisinde çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında yol kenarına park edilmiş araç patlatıldı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 1 sivil ve 8 polis memuru 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, saat 05.10 sıralarında göreve giden çevik kuvvet minibüsünün geçişi esnasında yol kenarına park edilmiş araç patlatılmak suretiyle terör saldırısı yapıldığı bildirildi.
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