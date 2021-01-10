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Diyarbakır'da şehit Jandarma Uzman Çavuş Çelik için tören düzenlendi

Lice ilçesi kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik'in cenazesi törenin ardından Malatya'ya uğurlandı.

Diyarbakır'da şehit Jandarma Uzman Çavuş Çelik için tören düzenlendi

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik için tören düzenlendi.

Merkez Yenişehir ilçesindeki General Galip Deniz Kışlası'nda gerçekleştirilen törende, 24 yaşındaki şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, öz geçmişi okundu, dua edildi.

Törene şehidin babası Latif Çelik ve bazı yakınları ile Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Oya Eronat, Ebubekir Bal, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç ve silah arkadaşları katıldı.

Törenin ardından şehidin cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Malatya'ya uğurlandı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında dün teröristlerle çıkan çatışmada, Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik şehit olmuş, iki asker yaralanmıştı.

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