Diyarbakır'da 'Eren Abluka-30 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlyas Genel Operasyonu' başlatıldı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barınan teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla başlatılan operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Jandarma Komando Özel Operasyon (JOPER), jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 920 personel ve 56 operasyonel tim görev alıyor.

Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki Birlik ve Abalı mahalleleri kırsalında 70 nokta tespit edildi.