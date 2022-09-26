Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1120'nci gününde sürüyor.

1993 yılında 19 yaşında kandırılarak dağa götürülen kız kardeşi Saime için Mardin'in Midyat ilçesinden gelen Filiz Bozkurt ve 2015 yılında 17 yaşında dağa kaçırılan kızı Ebru için Van'dan gelen baba Musa Abalı da eyleme dahil oldu.