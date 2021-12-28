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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemine bir aile daha katıldı.

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 848'inci gününde sürüyor.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinden oğlu Mehmet Akif'e kavuşma ümidiyle gelen anne Adla Yıldırım da oturma eylemine dahil oldu.

Anne Yıldırım, Kürtçe, oğlunun zaman zaman Irak ve İran'a inşaatta çalışmaya gittiğini söyledi.

7 yıl önce "Çalışmaya gidiyorum" diyerek evden ayrılan çıkan oğlundan bir daha da haber alamadığını belirten Yıldırım, oğluna duyduğu hasreti dile getirdi.

Yıldırım, evladına kavuşmak istediğini aktardı.

Oğluna seslenen Yıldırım, "Oğlum eve dön. Seni çok seviyorum. Allah kimsenin yüreğini incitmesin, bizimkini de incitmesin. Allah'ın izniyle oğlum gelecek." ifadelerini kullandı.

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