Diyarbakır annelerinin kararlı eylemi Kurban Bayramı'nda da devam ediyor

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 690'ıncı gününde devam ediyor.

Oğlu Mehmet için oturma eylemi yapan anne Sariye Tokay, 20 bayramdır oğlundan ayrı olduğunu söyledi.

Tokay, eyleme kararlılıkla devam edeceklerini ifade ederek, "HDP il binasının önünden kalkmayacağız, peşlerinden ayrılmayacağız, bunu böyle bilsinler. Eylemimizde kararlıyız. Çocuklarımızı almadan buradan kalkmayacağız." diye konuştu.

Bayramda evlatlarına kavuşma ümidiyle evlerinin kapısını kapatarak oturma eylemine geldiklerini dile getiren Tokay, "Buna ne hakları var?" dedi.