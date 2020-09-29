Diyarbakır annelerinin eylemi sayesinde bir aile daha evladına kavuştu

Diyarbakır'da dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Kaya ailesinin evlat hasreti sona erdi.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışması sonucu Bingöl'den gelerek Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde bekleyen Kaya ailesinin 5 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan oğlu Cuma, Şırnak'ta Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.
Müjdeli haberi alarak Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne gelen anne Perihan ve baba Fettah Kaya 5 yıldır hasret kaldıkları evlatları Cuma'ya sarıldı, gözyaşı döktü.