Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 4. yılına girdi

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da evlat nöbetinde 4. yıla giren aileleri ziyaret etti.

Bakan Soylu, yaptığı konuşmada, yurdun birçok yerinden insanların annelerle buluşmak için Diyarbakır'a geldiğini anlattı.

"Onların buraya gelişi, attıkları her adım esas itibarıyla tarihimizi, medeniyetimizi, kardeşliğimizi elimizden almaya, zenginliklerimizi elimizden almaya çalışanlara, dilimize saldırmaya çalışanlara karşı bir duruştur ve güçlü bir duruştur." diyen Soylu, bunun farkında olduklarını söyledi.

Diyarbakır annelerinin bütün Türkiye'yi ve dünyayı terör örgütüne karşı "Aman bunlara dikkat edin!" diye uyardığını ifade eden Soylu, "Terör örgütlerinin bu yaptıklarının herhangi bir karşılığı yoktur. Sadece tabidirler. Sadece elemandırlar ve sadece bu coğrafyanın bütün dünyaya o vereceği, nakşedeceği anlayışı engellemeye çalışmaktadırlar." diye konuştu.