Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 1000'inci gününde
Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır annelerinin oturma eylemi 1000'inci gününde.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi kararlılıkla sürüyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, ülkenin farklı bölgelerinden sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile evlatları için eylem yaptıkları Muş'tan, Hakkari'den, Şırnak'tan ve Van'dan gelen aileler, oturma eylemini sürdüren anne ve babaları HDP Diyarbakır il binası önünde ziyaret etti.
Annelerin yaz kış, yağmur çamur, salgın demeden kararlılıkla sürdürdüğü oturma eylemine yönelik sinevizyon gösterimi yapıldı.
Ellerinde "Örgütü anneler çökertecek", "Artık yeter söz annelerin", "Bölücüler 1000'e bölünecek", "Sen 1000 yaşa anne", "Analarla biriz analarla beraberiz", "Umutlar 1000 oluyor, terör yok oluyor" yazılı pankartlar taşıyan aileler, "Türk, Kürt kardeştir, HDP kalleştir" ve "Kahrolsun PKK" sloganları attı.
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