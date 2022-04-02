Diyarbakır annelerinden Çifçi: İnşallah bütün annelerin evlatları geri döner
Diyarbakır annelerinden Çifçi, "Bu yıl üçüncü ramazan ayımız oldu. Üç yıldır HDP ve PKK'nın kapısında evlatlarımızın yolunu gözlüyoruz. İnşallah bütün annelerin evlatları geri döner." dedi.
Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, ramazan ayını da evlat nöbetini sürdürüyor.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 943'üncü gününde sürüyor.
Annelerden Necibe Çifçi yaptığı açıklamada, eylemlerini kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.
Çifçi, "Bu yıl üçüncü ramazan ayımız oldu. Üç yıldır HDP ve PKK'nın kapısında evlatlarımızın yolunu gözlüyoruz. İnşallah bütün annelerin evlatları geri döner. Biz de burada perişan olduk. Evlatlarımızı bekliyoruz. Allah onları perişan etsin, aynı acıyı onlara da yaşatsın. Evlat acısı büyük bir acıdır, hiçbir acı evlat acısı gibi olmaz. Kar, kış, çamur, salgın demeden burada evlat yolunu gözlüyoruz, evlat acısı çekiyoruz." ifadelerini kullandı.
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