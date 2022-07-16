Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1048'inci gününde devam etti.
Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Sariye Tokay, 11 yıl önce kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Mehmet'ten hiç haber alamadığını söyledi.
Oğluna kavuşana kadar eylemine devam edeceğini kaydeden Tokay, "Çocuğumu HDP'den istiyorum onlar çocuğumu kandırıp götürdüler. Yeter artık HDP bu zulmü bize yaşatmasın. Çocuklarımızı bize geri versinler. HDP ve PKK'yı nefretle kınıyoruz." dedi.
Çocuklarının dağlarda ölüme mahkum edildiğini ifade eden Tokay, şunları söyledi:
"İnşallah biz anneler başaracağız ve çocuklarımızı söke söke HDP'den alacağız. Eylemimizde sonuna kadar kararlıyız, çocuklarımızı almadan hiçbir yere gitmeyeceğiz. Oğlum bak o kadar arkadaşın kaçıp teslim oldu, sen de kaç gel. Sen hiç mi bizi özlemedin? Sen de güvenlik güçlerine teslim ol, yuvana dön."
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