Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.
GÜNCEL 27.08.2022, 18:23
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1090. gününde devam ediyor.
Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Bedriye Uslu, oğlu Mahmut'a kavuşana kadar eylemini sonlandırmayacağını söyledi.
Oğlunun HDP'liler aracılığıyla kandırılarak dağa götürüldüğünü ifade eden Uslu, şöyle konuştu:
"Ölmedik halen ayaktayız, ancak evimizde her gün yas var. Ne bayramımız ne seyranımız var. Rabb'im kimseyi evlat acısıyla imtihan etmesin. Evladımı aramaktan asla vazgeçmeyeceğim. Oğlum gel. Devletimiz güçlüdür. Güvenlik güçlerine, askerimize, polisimize teslim ol. Anne ve babanın yanına dön. Yeter artık, bu hasret bitsin."
28
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 27 Ağustos 2022
|İmsak
|04:46
|Güneş
|06:18
|Öğle
|13:11
|İkindi
|16:54
|Akşam
|19:53
|Yatsı
|21:19
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Gaziantep FK
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Başakşehir
|3
|7
|4. Beşiktaş
|3
|7
|5. Adana Demirspor
|3
|6
|6. Giresunspor
|3
|6
|7. Galatasaray
|3
|6
|8. Antalyaspor
|4
|6
|9. Trabzonspor
|3
|6
|10. Konyaspor
|3
|5
|11. Alanyaspor
|3
|5
|12. Kayserispor
|3
|3
|13. Karagümrük
|3
|3
|14. Sivasspor
|3
|2
|15. Ümraniye
|3
|1
|16. Ankaragücü
|3
|1
|17. Hatayspor
|2
|0
|18. İstanbulspor
|3
|0
|19. Kasımpaşa
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|3
|7
|2. Bodrumspor
|2
|6
|3. Samsunspor
|2
|4
|4. Gençlerbirliği
|2
|4
|5. Göztepe
|2
|4
|6. Pendikspor
|2
|4
|7. Bandırmaspor
|1
|3
|8. Sakaryaspor
|2
|3
|9. Boluspor
|2
|3
|10. Adanaspor
|2
|2
|11. Erzurumspor
|2
|2
|12. Rizespor
|2
|2
|13. Denizlispor
|3
|2
|14. Manisa Futbol Kulübü
|2
|1
|15. Altınordu
|2
|1
|16. Keçiörengücü
|2
|1
|17. Tuzlaspor
|2
|1
|18. Ö.K Yeni Malatya
|3
|1
|19. Altay
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|3
|9
|2. Leeds United
|4
|8
|3. Brighton
|4
|8
|4. M.City
|4
|7
|5. Tottenham
|3
|7
|6. Crystal Palace
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. M. United
|4
|6
|9. Liverpool
|4
|5
|10. Newcastle
|3
|5
|11. Fulham
|3
|5
|12. Brentford
|4
|4
|13. Everton
|4
|4
|14. Nottingham Forest
|3
|4
|15. Southampton
|4
|4
|16. Aston Villa
|3
|3
|17. Bournemouth
|4
|3
|18. Wolverhampton Wanderers
|3
|1
|19. Leicester City
|4
|1
|20. West Ham United
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Betis
|3
|9
|2. Villarreal
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|6
|4. Osasuna
|3
|6
|5. Barcelona
|2
|4
|6. Rayo Vallecano
|2
|4
|7. Athletic Bilbao
|2
|4
|8. Celta Vigo
|3
|4
|9. Atletico Madrid
|2
|3
|10. Girona
|3
|3
|11. Valencia
|2
|3
|12. Real Sociedad
|2
|3
|13. Almeria
|2
|1
|14. Sevilla
|2
|1
|15. Mallorca
|2
|1
|16. Espanyol
|2
|1
|17. Elche
|2
|1
|18. Real Valladolid
|2
|1
|19. Cadiz
|2
|0
|20. Getafe
|2
|0