Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

GÜNCEL 27.08.2022, 18:23
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1090. gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Bedriye Uslu, oğlu Mahmut'a kavuşana kadar eylemini sonlandırmayacağını söyledi.

Oğlunun HDP'liler aracılığıyla kandırılarak dağa götürüldüğünü ifade eden Uslu, şöyle konuştu:

"Ölmedik halen ayaktayız, ancak evimizde her gün yas var. Ne bayramımız ne seyranımız var. Rabb'im kimseyi evlat acısıyla imtihan etmesin. Evladımı aramaktan asla vazgeçmeyeceğim. Oğlum gel. Devletimiz güçlüdür. Güvenlik güçlerine, askerimize, polisimize teslim ol. Anne ve babanın yanına dön. Yeter artık, bu hasret bitsin."

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