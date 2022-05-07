Diyarbakır anneleri, bir Anneler Günü'ne daha evlat özlemiyle giriyor

Anne Hacire Akar'ın dağa kaçırılan oğlu Mehmet Akar için 22 Ağustos 2019'da HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eyleminin sonuç vermesi, evladına kavuşmak isteyen diğer annelere de örnek oldu.

Akar'ın evladına kavuşmasının ardından diğer ailelerin 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 978'inci güne ulaştı.

Evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı yurdun dört bir yanından gelenlerin de katılımıyla 285'e yükseldi.

Yaz kış, kar yağmur, bayram, salgın demeden büyük bir dayanışma ve kararlılıkla yürütülen oturma eylemi sayesinde 35 aile evladını terörün pençesinden kurtarmayı başarırken, diğer ailelerin evlat nöbetinde umutlu bekleyişi sürüyor.

"Anneler Günü bizim için acı ve kederi ifade ediyor"

Ellerinde fotoğraflarıyla evlatlarının yolunu gözleyen annelerden Necibe Çifçi, tek isteğinin 6 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Rojhat'a kavuşmak olduğunu söyledi.

Oğlundan ayrı olduğu için Anneler Günü'nü buruk geçirdiğini belirten Çifçi, dağa kaçırılmadan önce oğlunun her Anneler Günü'nde kendisine çiçek ya da hediye aldığını belirtti.

Çifçi, ondan ayrı her Anneler Günü'nde oğlunun aklına geldiğini dile getirerek, oğluna kavuştuğunda Anneler Günü'nü mutlu ve huzurlu geçireceğini anlattı.

Oğluna seslenen Çifçi, "Oğlum yeter artık dön. Anneler Günü bizim için acı ve kederi ifade ediyor. Oğlum inşallah gelirsin de Anneler Günü'nde bana çiçek alırsın. İşte annen o gün mutlu olur. Sana sarılırım, seni öperim. İşte o gün annenin günü olacaktır." dedi.