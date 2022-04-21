Diyanet, şevval umresini iki ayrı turla gerçekleştirecek

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, umrenin ilk turunun 10-21 Mayıs, ikinci turunun ise 21 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde yapılacağı belirtildi.