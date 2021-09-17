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Diyanet İşleri Başkanlığına Prof. Dr. Ali Erbaş yeniden atandı

Diyanet İşleri Başkanlığına Prof. Dr. Ali Erbaş yeniden atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama kararıyla Diyanet İşleri Başkanlığına Prof. Dr. Ali Erbaş yeniden atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Diyanet İşleri Başkanlığına Prof. Dr. Ali Erbaş yeniden atandı. Söz konusu atama 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığına yeniden atanan Prof. Dr. Erbaş'tan teşekkür mesajı

Diyanet İşleri Başkanlığına yeniden atanan Prof. Dr. Ali Erbaş, "Bu ulvi göreve bizi yeniden atama takdirinde bulunan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Erbaş, Twitter hesabından Diyanet İşleri Başkanlığına yeniden atanmasına ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan kararı, "Daha bir aşk ve heyecan ile yeniden Bismillah." mesajı ile paylaşarak, şunları kaydetti:

"Anayasamızın 'toplumu din konusunda aydınlatma' görevini verdiği Diyanet İşleri Başkanlığının Başkanı olarak bu ulvi göreve bizi yeniden atama takdirinde bulunan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum."

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, mesajının sonunda "Rabbim! Kolaylaştır, zorlaştırma; hayırla tamamlamayı nasib eyle." ifadesine de yer verdi.

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