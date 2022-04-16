Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ramazan sonrası umre turları başlayacak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, umre turlarına Ramazan Bayramı'ndan sonra şevval umresi ile yeniden başlanacağını bildirdi.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır yapılamayan umre turlarımıza Ramazan Bayramı'nın hemen ardından şevval umresi ile yeniden başlayacağız. 19 Nisan'da düzenlenecek Bakanlıklar Arası Hac ve Umre Kurulunun ardından detayları vatandaşlarımızla paylaşacağız." ifadelerini bildirdi.