Dışişlerine çağrılan diplomatik misyon şeflerine yaptıkları açıklamanın 'hadsiz' ve 'kabul edilemez olduğunu' iletildi Dışişleri Bakanlığı, çağırdığı 10 ülkenin diplomatik misyon şefine, (Osman Kavala'ya ilişkin) yaptıkları açıklamanın "hadsiz" ve "kabul edilemez olduğunu" iletti.

19 Ekim 2021 Salı 11:19