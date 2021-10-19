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Dışişlerine çağrılan diplomatik misyon şeflerine yaptıkları açıklamanın 'hadsiz' ve 'kabul edilemez olduğunu' iletildi

Dışişleri Bakanlığı, çağırdığı 10 ülkenin diplomatik misyon şefine, (Osman Kavala'ya ilişkin) yaptıkları açıklamanın "hadsiz" ve "kabul edilemez olduğunu" iletti.

Dışişlerine çağrılan diplomatik misyon şeflerine yaptıkları açıklamanın 'hadsiz' ve 'kabul edilemez olduğunu' iletildi

Dışişleri Bakanlığına çağrılan Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda'nın diplomatik misyon şefleriyle Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Faruk Kaymakcı görüşecek.

Görüşmede, 10 ülkenin diplomatik misyon şefine, (Osman Kavala'ya ilişkin) yaptıkları açıklamanın "hadsiz" ve "kabul edilemez olduğunu" iletildi.

Söz konusu büyükelçilikler, sosyal medya hesaplarından, Osman Kavala hakkında devam eden davanın, Türkiye'de demokrasi ve hukukun üstünlüğüne gölge düşürdüğünü ileri sürerek, Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

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