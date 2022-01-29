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Dışişlerinden 'Batı Trakya Türklerine' destek mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Batı Trakya Türklerinin haklarının "yılmaz takipçisi olmayı" sürdüreceklerini ve bu hakların kullanılması için fedakarca çalışan tüm Batı Trakyalıların daima yanında olacaklarını bildirdi.

Dışişlerinden 'Batı Trakya Türklerine' destek mesajı

Bakanlık, 29 Ocak Batı Trakya Türklerinin Milli Direniş ve Toplumsal Dayanışma Günü dolayısıyla Twitter hesabından bir destek mesajı yayımladı.

Mesajda, "Batı Trakya’daki soydaşlarımızın 'Türk' kimliklerinin tanınması yolundaki hak arama mücadelesinin dönüm noktası 29 Ocak Batı Trakya Milli Direniş ve Toplumsal Dayanışma Günü'nde, Batı Trakya Türklerinin haklarının yılmaz takipçisi olmayı sürdüreceğimizi bir kez daha vurgularız." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık, öte yandan bu hakların kullanılması için fedakarca çalışan, başta seçilmiş müftüler olmak üzere, tüm Batı Trakyalıların daima yanında olacaklarının da altını çizdi.

Batı Trakya'da 29 Ocak olayları

Yunan yargısının 1988'de "Yunanistan'da Türk bulunmadığı" gerekçesiyle isimlerinde "Türk" kelimesi bulunan derneklerin kapatılması kararı vermesi üzerine Batı Trakya Türk Azınlığı, 29 Ocak 1988'de gerçekleştirdiği toplu yürüyüşle yargının bu kararını protesto etmişti.

Bu tepkilerin 2. yılı olan 29 Ocak 1990'da ise fanatik milliyetçi bazı Yunanlar, Gümülcine ve İskeçe'de Türklere karşı toplu saldırılarda bulunmuştu.

Batı Trakya'daki Türk azınlığı, her yıl 29 Ocak'ta Milli Direniş ve Dayanışma Günü kapsamında anma etkinlikleri düzenliyor.

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