Dışişleri: Hollanda’da Kur’an-ı Kerim’i hedef alan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Hollanda’nın Lahey kentinde İslam düşmanı bir şahsın kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’i hedef alan aşağılık saldırısını en güçlü şekilde lanetliyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırıyla ilgili Hollanda'nın Ankara Büyükelçisini çağırarak olayı protesto etti.