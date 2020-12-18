Dışişleri Bakanlığı, "Rodos Başkonsolosluğumuzda görevli Sebahattin Bayram’ın, Yunan makamlarınca gemi fotoğrafları çekilmesine yönelik casusluk iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasını kınıyoruz." açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a Sebahattin Bayram tepkisi
Dışişleri Bakanlığı, "Rodos Başkonsolosluğumuzda görevli Sebahattin Bayram’ın, Yunan makamlarınca gemi fotoğrafları çekilmesine yönelik casusluk iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasını kınıyoruz." açıklamasında bulundu.
18 Aralık 2020 Cuma 15:29