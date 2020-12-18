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Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a Sebahattin Bayram tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, "Rodos Başkonsolosluğumuzda görevli Sebahattin Bayram’ın, Yunan makamlarınca gemi fotoğrafları çekilmesine yönelik casusluk iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasını kınıyoruz." açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a Sebahattin Bayram tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, "Rodos Başkonsolosluğumuzda görevli Sebahattin Bayram’ın, Yunan makamlarınca gemi fotoğrafları çekilmesine yönelik casusluk iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasını kınıyoruz." açıklamasında bulundu.

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