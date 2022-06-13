Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti, karanfil verdi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ve 3 Eylül 2019'da başlattıkları evlat nöbetini, 1015'inci gününde de sürdüren aileler, ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğrafıyla Çavuşoğlu'nu karşıladı.

Evlatlarının dağa nasıl kaçırıldığını anlatan aileler, terör örgütü PKK ile HDP'ye tepkilerini dile getirdi.

Burada konuşan Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Diyarbakır'a geldiğini söyledi.

Gelir gelmez de ilk olarak onurlu duruşlarıyla teröre ve teröristlere meydan okuyan, "Evladımızı geri istiyoruz" çığlığıyla bütün dünyada yankı yaratan aileleri, anneleri, babaları ziyaret etmek istediklerini ifade eden Çavuşoğlu, Hacire annenin feryadı ile başlayan bu mücadelenin 1015'inci gününde olduğunu belirtti.

Buraya gelerek annelere, babalara destek olmak istediğini, burada başlayan mücadelenin farklı illerde de de yankı yarattığına işaret eden Çavuşoğlu, Şırnak, İzmir Hakkari, Van, Muş gibi farklı şehirlerde de ailelerin mücadele başlattığını aktardı.

"Berlin'de bir annemiz şu anda rahatsız, kendisine geçmiş olsun diyoruz, Maide annemiz tedavi görüyor. Maide annemizin de mücadelesini buradan selamlıyoruz." diyen Çavuşoğlu, ailelerin kararlılıkla eylemi sürdürdüğünü vurguladı.

Çavuşoğlu, "PKK'nın nasıl bir terör örgütü olduğunu, Kürtlere ne kadar zarar verdiğini buradaki aileler, annelerimiz, babalarımız feryatlarıyla anlatıyor, duymak isteyenlere." ifadesini kullandı.