Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, uluslararası medyaya Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesini anlattı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör konusunda mesajlarının net olduğunu belirterek Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) dahil, biçimleri ne olursa olsun tüm terörist örgütlerle aynı kararlılıkla ve birlikte hareket etmek zorunda olduklarını söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla aralarında İtalya'nın Il Messaggero gazetesi de olmak üzere önde gelen uluslararası medya kuruluşlarına, Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesini anlatan bir makale gönderdi.

Çavuşoğlu, uluslararası toplumun, terörizmi her türlü biçim ve tezahürleriyle kınadığını ve terörizmle mücadele kararlılığını sıklıkla ifade ettiğine dikkati çekerek "Bu yerinde bir tutum zira terörizm, tüm insanlığın ortak güvenliğine, refahına, değerlerine ve daha parlak bir gelecek beklentilerine başlıca tehdit olmayı sürdürüyor." değerlendirmesini yaptı.

Terörizm olgusunun son yıllarda dönüşüm geçirdiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Bu süreçte, terör örgütlerinin amaç ve araçları genişlerken eylemleri yeni boyutlar kazandı. Terör örgütleri sosyal, ekonomik ve teknolojik gelişmeler ile hızla evrilen uluslararası ortama kendilerini uyarlama gayretindeler. Terör gruplarının bazıları açıkça görünür değiller ve sinsice tasarlanmış bir propaganda aracının arkasına saklanmış durumdalar. Bu durum, küresel terörle mücadele stratejimizin de gözden geçirilmesini gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, "Yeni terörizm tehdidi karşısında yerleşik varsayımlarımızı gözden geçirerek klişeleri yıkmanın zamanı geldi. Yeni bir terör örgütü türü olan FETÖ ve Türkiye’nin buna karşı mücadelesi bu konuda çarpıcı bir örnektir." yorumunu yaptı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ tarafından kalkışılan acımasız bir darbe girişimiyle karşı karşıya geldiğini belirterek "Devlet organlarına sızmış gizli bir terör örgütü olan FETÖ, demokrasiyi yıkmaya ve demokratik yollarla seçilmiş hükümeti silah kullanarak devirmeye kalkıştı. O kara gecede, FETÖ’nün terör eylemleri 251 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine ve 2000’den fazla vatandaşımızın yaralanmasına neden oldu. Milletin hür iradesinin vücut bulduğu Meclisimiz ve Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere devlet kurumları tanklar, askeri uçaklar ve helikopterlerle düzenlenen ağır saldırılara maruz kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

Örgütün, genç insanların beynini yıkadığına işaret eden Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bu sinsi örgütün üyeleri, daha ziyade okul, dil merkezi ya da yurt şeklindeki sözde eğitim kurumlarında olmak üzere Türkiye'de ve diğer muhtelif ülkelerde ideolojik endoktrinasyon ve beyin yıkamaya tabi tutuldular. Bu kişilerin dünya görüşüne, sözde 'kainat imamı' olarak ilan edilen elebaşı Fetullah Gülen etrafında oluşturulmuş, masa üzerinde icat edilmiş bir bilgelik mitosu üzerinde şekil verildi. FETÖ içindeki çarpık hiyerarşi, onun emirlerinin mutlak gerçekler olarak görülmesini zorunlu kılıyor ve bu emirler, demokratik değerlere ve insan haklarına aykırı olsalar bile sorgulanamıyor. Tüm bu yapılanmanın nihai amacı ise devletin kurumlarını ele geçirmek."